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Трамп и премьер Дании обсуждают независимость Гренландии

21:44 1084

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудила с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом будущую судьбу Гренландии.

В распространенном канцелярией премьер-министра сообщении указывается, что в беседе с Трампом она выразила свою однозначную позицию: жители острова сами должны определить вопрос о его независимости.

Отметим, что в одном из своих первых заявлений после избрания на пост президента США Трамп заявил, что видит остров Гренландия в составе американского государства.

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