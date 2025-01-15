Трамп и премьер Дании обсуждают независимость Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обсудила с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом будущую судьбу Гренландии.

В распространенном канцелярией премьер-министра сообщении указывается, что в беседе с Трампом она выразила свою однозначную позицию: жители острова сами должны определить вопрос о его независимости.

Отметим, что в одном из своих первых заявлений после избрания на пост президента США Трамп заявил, что видит остров Гренландия в составе американского государства.