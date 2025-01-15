Баскетбольная лига: «Сумгаит» бьет рекорд, «Шеки» выходит в лидеры

В сегодняшних встречах играли команды группы «B». В Сумгаите местная команда в результативном матче обыграла «Губу» - 126:90. 126 очков в одной игре - это рекорд нынешнего сезона.

Сегодня были сыграны два перенесенных с декабря матча, после чего у всех команд в графе «Проведенные игры» значится цифра 10.

В другом матче дня «Шеки» в родных стенах взял верх над «Гянджой» (72:66) и с 18 очками лидирует в группе «B».

Благодаря этой победе «Сумгаит» догнал губинцев в турнирной таблице. Обе команды имеют по 13 очков и занимают 4-е и 5-е места соответственно.

Во второй половине чемпионата борьбу за 1-е место в группе «B», которое дает право прямого выхода в четвертьфинал, скорее всего, поведут «Шеки» и отстающие на очко «Орду» и «Гянджа». «Сумгаит», «Губа» и «Лянкяран» (12 очков) заметно отстали.

В группе «А» в отрыв ушли «Нахчыван» и «Сабах», набравшие по 18 очков. Далее расположились «Серхедчи» (15 очков), «Абшерон» (14), «Нефтчи» (14) и НТД (11).

В этой группе по итогам 20 туров важно занять первые три места. Они выводят напрямую в четвертьфинал.

11-й тур стартует уже 17 января матчем «Сабах» - «Серхедчи».

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионат Азербайджана проходит по новой формуле. В отличие от прошлого года в чемпионате принимают участие не 10 команд, а 12. Они поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В группе «А» играют шесть лучших команд прошлого чемпионата. В группе «B» выступают клубы, которые не пробились в прошлом сезоне в плей-офф, и две новые команды - «Орду» и «Лянкяран».

В группах команды сыграют в четыре круга. По итогам 20 матчей клубы, занявшие первые три места в группе «А», а также победитель группы «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд в 1/8 финала оспорят путевки в четвертьфинальную стадию. До финала все серии будут длиться до двух побед, в финале нужно выиграть четыре матча.

По сравнению с прошлым сезоном изменен и лимит на легионеров. Теперь в играх чемпионата на площадке одновременно могут находиться четыре иностранца, а не три, как было до этого.