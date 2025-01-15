Марко Рубио: «Заканчиваются не деньги, а украинцы»

Кандидат на пост государственного секретаря США Марко Рубио во время слушаний по своему выдвижению в комитете по иностранным делам Сената прокомментировал, как он видит позицию Вашингтона по завершению конфликта в Украине.

«Президент [Дональд Трамп] еще год назад в интервью заявил, что эта война должна прекратиться, люди должны перестать умирать. По правде говоря, я даже не знаю, кто думает иначе», — сказал он, отвечая на вопрос сенатора, представителя Демократической партии Джинн Шихан.

«Дело в том, что проблема Украины не в том, что у нее заканчиваются деньги, у нее заканчиваются украинцы. Страны разные по размеру. Конечно план урегулирования будет непростым. Необходимы дипломатические усилия, нужно добиться прекращения огня. И очевидно, что и Украине, и России придется пойти на уступки. И США необходимо добиваться этого баланса», — отметил Рубио.