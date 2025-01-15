Россия и Украина ведут секретные переговоры в Катаре

Украина и Россия проводят ограниченные переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от нападения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Украинские официальные лица при этом подтверждают лишь проведение переговоров с РФ по вопросу обмена пленными и возвращения на родину украинских детей.

А тем временем, как заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, вопрос смягчения санкций в отношении России может стать частью переговоров о завершении конфликта в Украине.

Отвечая на вопрос о возможности гипотетического отказа Киеву в приеме в НАТО, Марко Рубио отметил, что дипломатические уступки являются неизбежными.

«Подлинная дипломатия потребует уступок от каждой из сторон, участвующих в этих переговорах. Такова природа дипломатии», - сказал он.