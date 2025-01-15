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Грузинские депутаты будут заседать в тюрьме Дубая

22:30 907

Депутаты парламента от правящей "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа и Виктор Саникидзе (в прошлом баскетболист) проведут месяц в изоляторе временного содержания в Абу-Даби до назначения суда.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Ранее в посольстве Грузии в Объединённых Арабских Эмиратах заявляли, что лица, упомянутые в инциденте в Абу-Даби, находятся на допросе.

Напомним, 13 января Виктор Саникидзе и Ираклий Заркуа, находившиеся в Абу-Даби, напали на оппозиционера Лашу Габиташвили и подвергли его физическому насилию.

Все они приехали в ОАЭ на концерт ColdPlay.

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