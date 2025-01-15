Украина подорвала свою крупнейшую шахту. Чтобы не досталась русским

Шахта коксующегося угля компании "Метинвест" под Покровском, которая была крупнейшей в Украине и обеспечивала половину сталелитейной промышленности страны, прекратила существование. Горняки подорвали ее из-за приближения армии России.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на работников шахты.

Подрыв был осуществлен еще 20 декабря 2024 года, когда российская армия приблизилась к шахте на 1,5 км. Была серьезная угроза, что противник проникнет в тыл Сил обороны Украины через подземные туннели. Этой возможности россияне были лишены.