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Украина подорвала свою крупнейшую шахту. Чтобы не досталась русским

23:00 913

Шахта коксующегося угля компании "Метинвест" под Покровском, которая была крупнейшей в Украине и обеспечивала половину сталелитейной промышленности страны, прекратила существование. Горняки подорвали ее из-за приближения армии России.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на работников шахты.

Подрыв был осуществлен еще 20 декабря 2024 года, когда российская армия приблизилась к шахте на 1,5 км. Была серьезная угроза, что противник проникнет в тыл Сил обороны Украины через подземные туннели. Этой возможности россияне были лишены.

Шахта коксующегося угля компании "Метинвест" под Покровском

Военные ВСУ вместе с горняками заложили взрывчатку во вход в шахту в районе села Песчаное. Ствол был взорван. "Все рухнуло, и теперь здесь сплошной камень", - рассказал горняк Антон Телегин.

Еще один сотрудник на условиях анонимности сообщил, что взрывчатка была заложена еще в двух местах в более западных стволах шахты. Были ли они взорваны, неизвестно.

13 января агентство Reuters сообщило об остановке работы шахты под Покровском. Она продолжала работать до последнего, несмотря на близость линии фронта. Сейчас проводится эвакуация персонала и важного оборудования.

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