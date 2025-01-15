ХАМАС освободит не всех заложников?
В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.
Об этом сообщает ВВС.
На протяжении полутора лет протестующие устраивали акции, требуя от правительства пойти на сделку с ХАМАС и вернуть заложников любой ценой.
Однако многие израильтяне считают сделку неполноценной, так как речь идет о возвращении лишь части заложников. Эта категория граждан тоже вышла на улицы в среду вечером и требует ответов от премьер-министра Нетаньяху.
В офисе Биньямина Нетаньяху заявили, что в соглашении «все еще есть несколько нерешенных пунктов, которые необходимо решить», но премьер надеется, что они будут окончательно согласованы в ближайшие часы.