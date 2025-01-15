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ХАМАС освободит не всех заложников?

23:10 387

В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.

Об этом сообщает ВВС.

На протяжении полутора лет протестующие устраивали акции, требуя от правительства пойти на сделку с ХАМАС и вернуть заложников любой ценой.

Однако многие израильтяне считают сделку неполноценной, так как речь идет о возвращении лишь части заложников. Эта категория граждан тоже вышла на улицы в среду вечером и требует ответов от премьер-министра Нетаньяху.

В офисе Биньямина Нетаньяху заявили, что в соглашении «все еще есть несколько нерешенных пунктов, которые необходимо решить», но премьер надеется, что они будут окончательно согласованы в ближайшие часы.

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