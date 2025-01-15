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Китай захватывает российский рынок грузовиков

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
23:28 346

Опубликованная агентством «Автостат» информация о продажах грузовиков в России в 2024 году наглядно продемонстрировала, как товарная экспансия Китая выбивает российское производство с конкурентных позиций.

В этот раз пришла очередь знаменитого КамАЗа. На рынке тяжелых грузовиков российская продукция впервые уступила китайскому бренду Sitrak: на 17 тысяч проданных КамАЗов пришлось 19 тысяч Sitrak.

В свое оправдание камазовцы говорят, что у них нет проблем с продажами: никаких излишков на складах не накапливается, все раскупают. Сколько произвели, столько и продали

При этом важно заметить, что в первой по продажам пятерке остальные марки также китайские: на третьей позиции Shacman (15,7 тыс.), на четвертой — FAW (11,6 тыс.), замыкает пятерку лидеров Dongfeng (8,26 тыс.). С учетом этого обстоятельства проблемы КамАЗа выглядят просто отчаянными.

В свое оправдание камазовцы говорят, что у них нет проблем с продажами: никаких излишков на складах не накапливается, все раскупают. Сколько произвели, столько и продали. Но в том и дело, что больше производить не выходит, а остальные объемы рынка захватывают китайские производители.

Другое оправдание: значительная часть произведенных грузовиков отправляется на военные нужды и потому в статистике, где значатся рыночные продажи, не отражается. Возражение: пока камазовскую технику жгут на украинском фронте, ее место на гражданском рынке занимают конкуренты. Вернуться и выбить их будет непросто, если вообще возможно.

Китайские грузовики заметно дешевле и качественнее российских

Дело в том, что китайские грузовики заметно дешевле российских, и по мере насыщения рынка цена обслуживания будет падать еще больше.

Есть еще одно тонкое обстоятельство, на которое указывают специалисты. После ухода партнера в лице Mercedes-Benz в Россию перестали поступать мерседесовские кабины и силовые агрегаты. Их заменяют на… китайские. А в чем смысл покупать «отечественное», в котором российского почти ничего нет? Вроде пресловутого «Москвича», в котором российского – только шильдик с названием. Лучше сразу исконно китайское.

В опубликованной статистике привлекает внимание еще один момент. В 2024 году в России было продано новых крупнотоннажных грузовиков на 19% меньше, чем годом раньше. По декабрю показатели еще выразительнее: продажи на 40% меньше, чем в декабре 2023 года. Это свидетельствует о резком падении спроса, что отражает общее падение экономической активности в гражданских отраслях, в частности, в строительстве. Вот тут китайцы ничем помочь не смогут. Зато с удовольствием зайдут на место разорившихся российских компаний. Братское партнерство оно такое.

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