Китай захватывает российский рынок грузовиков

Опубликованная агентством «Автостат» информация о продажах грузовиков в России в 2024 году наглядно продемонстрировала, как товарная экспансия Китая выбивает российское производство с конкурентных позиций. В этот раз пришла очередь знаменитого КамАЗа. На рынке тяжелых грузовиков российская продукция впервые уступила китайскому бренду Sitrak: на 17 тысяч проданных КамАЗов пришлось 19 тысяч Sitrak.

При этом важно заметить, что в первой по продажам пятерке остальные марки также китайские: на третьей позиции Shacman (15,7 тыс.), на четвертой — FAW (11,6 тыс.), замыкает пятерку лидеров Dongfeng (8,26 тыс.). С учетом этого обстоятельства проблемы КамАЗа выглядят просто отчаянными. В свое оправдание камазовцы говорят, что у них нет проблем с продажами: никаких излишков на складах не накапливается, все раскупают. Сколько произвели, столько и продали. Но в том и дело, что больше производить не выходит, а остальные объемы рынка захватывают китайские производители. Другое оправдание: значительная часть произведенных грузовиков отправляется на военные нужды и потому в статистике, где значатся рыночные продажи, не отражается. Возражение: пока камазовскую технику жгут на украинском фронте, ее место на гражданском рынке занимают конкуренты. Вернуться и выбить их будет непросто, если вообще возможно.