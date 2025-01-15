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Российские войска попросят из Никарагуа

15 января 2025, 23:48 1366

Кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио утверждает, что российское присутствие в Никарагуа угрожает американским интересам.

"Никарагуанцы, по сути, пригласили россиян, чтобы те обеспечили военно-морское присутствие в Никарагуа в нашем полушарии. Это представляет угрозу нашей национальной безопасности, и этим надо заниматься", - заявил Рубио, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

Избранный американский президент Дональд Трамп в ноябре объявил о выдвижении кандидатуры Рубио в качестве нового главы американского внешнеполитического ведомства.

По прогнозам, утверждение Сенатом кандидатуры 53-летнего Рубио практически предрешено.

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