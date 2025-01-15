Украинская армия продолжает отступать

Под натиском российской армии украинцы продолжают отступать из района Покровска Донецкой области. За последние несколько дней россияне продвинулись в районе Котлино.

Как сообщает DeepState, российские солдаты добрались до железной дороги к юго-западу от села и пытаются проникнуть непосредственно в населенный пункт. ВСУ пытаются сдержать атаки россиян.

По информации, российские штурмовые бригады пытаются окружить город Покровск и взять под контроль логистические узлы. Россияне также взяли под огневой контроль дорогу из Павлограда на Покровск.

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Российские войска продолжают наступление в Донецкой области. Некоторое время назад россияне заняли северные окраины населенного пункта Нескучное.

Информацию подтверждает DeepState.

Российская армия продолжает выдавливать украинцев из Донецкой области.

Однако, как сообщает заслуживающий доверия DeepState, российским войскам все еще не удалось установить контроль над всем населенным пунктом.