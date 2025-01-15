Трамп хочет освободить… и выбить Китай из Панамского канала

Опасения насчет того, что Китай может де-факто контролировать Панамский канал - не фантазия избранного президента США Дональда Трампа, а реальная проблема, о которой известно уже много лет, заявил кандидат на пост главы Госдепартамента Марко Рубио.

Рубио напомнил, что еще в 2017 году, будучи сенатором США от Флориды, посетил Панаму, и уже тогда звучали опасения насчет Китая. "Китайские компании контролируют портовую инфраструктуру по обе стороны канала", - отметил Рубио.

По его мнению, если ничего не предпринимать, то в будущем, в случае кризиса с США, у Пекина будет возможность не пропускать через канал американские суда.

"Это все не шутки, а серьезная проблема, которую нужно решать", - подытожил Рубио.

Отметим, что ранее Трамп заявил, что обсуждает вопрос о канале с панамскими властями, не исключив применение силы для возвращения канала под американский контроль.