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США требуют: Европа должна полностью отказаться от российского газа!

00:46 625

США выступают за полный отказ ЕС от экспорта российского газа, несмотря на стремление ряда стран, в том числе Словакии, Венгрии и Австрии, сохранить поставки, заявил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

"Словакия, Венгрия, Австрия, по сути, вот о ком вы говорите. Я считаю, что в конечном счете это является вопросом Брюсселя. Решение было четко принято в Брюсселе, чтобы свести к нулю поставки газа из России к 2027 году… Соединенные Штаты решительно поддерживают эту цель", - заявил Пайетт во время выступления в организации Atlantic Council, комментируя желание ряда европейских стран сохранить поставки российского газа вопреки требованию Брюсселя отказаться от них.

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