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Почему Китай опаснее СССР?

задался вопросом Марко Рубио
01:00 535

Коммунистическая партия Китая представляет уникальную опасность, а исходящие от Пекина угрозы являются «самыми сильными и опасными» за всю историю США. Об этом заявил сенатор, кандидат на пост государственного секретаря Марко Рубио на слушаниях в сенате для его утверждения.

«У них есть элементы, которыми никогда не обладал Советский Союз. Они являются технологическим противником, конкурентом в промышленности, экономическим конкурентом, геополитическим конкурентом, научным конкурентом в настоящее время. Во всех сферах. Это чрезвычайный вызов. Я верю, что это то, что определит XXI век», — сказал Рубио (цитата по Florida Politics).

По его мнению, если США не изменят подход, то через десять лет американцы будут жить в мире, где многое будет «зависеть от того, позволят ли нам это китайцы или нет». «Во всем, начиная от лекарств от артериального давления, которые мы принимаем, и заканчивая фильмами, которые мы смотрим, и всем, что находится между ними, мы будем зависеть от Китая», — сказал Рубио.

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