Россия нанесла мощный удар высокоточным оружием по Украине
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, заявляет Минобороны России.
Удар нанесли утром 15 января в ответ на удары с украинской территории вглубь территории России ракетами ATACMS и Storm Shadow, а также в связи с попыткой ударить по компрессорной станции «Русская» с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток», добавило министерство.
«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — сказано в сообщении.
Компрессорная станция «Русская» находится в Анапском районе Краснодарского края в горной местности в 5 км от побережья. Это «начальная точка поставок газа» по «Турецкому потоку». Мощность двух ниток — 31,5 млрд куб. м газа в год. Одна из них предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Минобороны ранее сообщило о попытке украинской стороны 11 января ударить беспилотниками по «Русской» и отметило: средства ПВО сбили все дроны, при падении обломков здание и оборудование газоизмерительной станции получили незначительные повреждения. Никто из персонала станции не пострадал. После произошедшего компрессорная станция продолжила подачу газа в «Турецкий поток» в штатном режиме.