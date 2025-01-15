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Россия нанесла мощный удар высокоточным оружием по Украине

01:30 265

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, заявляет Минобороны России.

Удар нанесли утром 15 января в ответ на удары с украинской территории вглубь территории России ракетами ATACMS и Storm Shadow, а также в связи с попыткой ударить по компрессорной станции «Русская» с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток», добавило министерство.

«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — сказано в сообщении.

Компрессорная станция «Русская» находится в Анапском районе Краснодарского края в горной местности в 5 км от побережья. Это «начальная точка поставок газа» по «Турецкому потоку». Мощность двух ниток — 31,5 млрд куб. м газа в год. Одна из них предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Минобороны ранее сообщило о попытке украинской стороны 11 января ударить беспилотниками по «Русской» и отметило: средства ПВО сбили все дроны, при падении обломков здание и оборудование газоизмерительной станции получили незначительные повреждения. Никто из персонала станции не пострадал. После произошедшего компрессорная станция продолжила подачу газа в «Турецкий поток» в штатном режиме.

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