Нетаньяху позвонил Трампу: спасибо за все!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Премьер-министр поблагодарил избранного президента США Трампа за его помощь в продвижении освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и за помощь Израилю в прекращении страданий десятков заложников и их семей. Премьер-министр ясно заявил о своей приверженности возвращению всех похищенных любыми средствами и приветствовал заявления Трампа о том, что Соединенные Штаты будут работать вместе с Израилем над обеспечением того, чтобы Газа больше никогда не была прибежищем для терроризма", - говорится в ее заявлении.

Стороны также условились о проведении "в скором времени" встречи в Вашингтоне для обсуждения ситуации вокруг Газы "и других важных вопросов", добавили в канцелярии.