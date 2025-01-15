Глава UFC: «У Хабиба куча денег, а он летает на дерьмовых самолетах с баранами»

Напомним, у спортсмена произошел конфликт с бортпроводницей. Хабиб занял место у аварийного выхода, и стюардесса во время предполетных инструкций уточнила у него, сможет ли он в случае аварийной ситуации помочь другим пассажирам. Нурмагомедов не сразу понял, что от него хотят, и это вызвало небольшую ссору между ним и членом экипажа. Боец также отказал в просьбе пересесть на другое место, посчитав эту ситуацию несправедливой. В итоге его заставили покинуть самолет.

«Какого хрена он вообще пользовался услугами Frontier Airlines? - недоумевает глава UFC. - У него дофига денег, а он остается скромным и летает на их дерьмовых самолетах.

Я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя сняли с их рейса. Хабиб уже и не дерется ни с кем, потому что у него куча денег. Надо научить Хабиба летать чартерными рейсами. Особенно если ты летишь из Вегаса в Сан-Франциско.

Там, похоже, работают полные бараны, поскольку Хабиб Нурмагомедов - это именно тот человек, который и должен сидеть рядом с аварийным выходом. Да и вообще, Хабиб прилично заработал за бой с Макгрегором, стал звездой в мусульманских странах и поработал на Абу-Даби. Даже Путин его озолотил.

Хабиб вообще не должен знать, что это за дерьмо такое - Frontier Airlines. Как и большинство других людей», - сказал Уайт в передаче Pardon My Take.