Зеленский заявил о тяжелой ситуации на фронте
03:03 508
Президент Володимир Зеленский в интервью польским СМИ заявил о сложившейся для украинской армии тяжелой ситуации на фронте.
«Только 60% подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью оснащены», - сказал Зеленский.
Он также признал, что ситуация для ВСУ на линии фронта тяжелая. "Бывает, что инициатива переходит от одной стороны к другой. Так появляются деревни и города, которые оказываются в руках противника, и чаще всего это происходит в последнее время на востоке нашей страны", - добавил Зеленский.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!