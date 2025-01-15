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Зеленский заявил о тяжелой ситуации на фронте

03:03 508

Президент Володимир Зеленский в интервью польским СМИ заявил о сложившейся для украинской армии тяжелой ситуации на фронте.

«Только 60% подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью оснащены», - сказал Зеленский.

Он также признал, что ситуация для ВСУ на линии фронта тяжелая. "Бывает, что инициатива переходит от одной стороны к другой. Так появляются деревни и города, которые оказываются в руках противника, и чаще всего это происходит в последнее время на востоке нашей страны", - добавил Зеленский.

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