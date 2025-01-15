Прощальная речь Байдена

Президент США в своем прощальном обращении к стране высоко оценил демократические институты, управляющие Соединенными Штатами. «После 50 лет в центре всего этого я знаю, что верить в идею Америки означает уважать институты, которые управляют свободным обществом — президентство, Конгресс, суды, свободную и независимую прессу», — сказал Байден.

В среду вечером президент США Джо Байден, выступив с прощальной речью из Овального кабинета Белого дома, подвел итоги не только своего четырехлетнего президентства, но и полувековой политической деятельности. Его заявления приводит «Голос Америки».

Байден сравнил Америку и американцев со Статуей Свободы в Нью-Йорке. «Я много думал о том, кто мы, и, возможно, даже больше о том, кем мы должны быть», — сказал Байден. Он описал создание Статуи Свободы в Нью-Йорке, подаренную Францией, сказав: «Как и сама идея Америки, она была построена не одним человеком, а многими людьми, разного происхождения, из разных уголков мира».

Размышляя о своем наследии и достижениях своей администрации, Джо Байден выразил надежду, что они сохранятся на долгие годы: «Потребуется время, чтобы в полной мере ощутить влияние того, что мы сделали вместе. Но семена посажены, и они будут расти, и они будут цвести десятилетиями».

Он перечислил некоторые из достижений своего президентства, в том числе снижение цен на рецептурные лекарства для пожилых людей, принятие законов о безопасности в сфере продажи оружия и медицинской помощи ветеранам. Байден также высоко оценил достижения во внешней политике и указал на то, как он «укрепил НАТО».

Байден заявил, что заслугой его администрации стало достижение соглашения по сектору Газа: «Этот план был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован новой администрацией».

Он также сказал, что «Украина по-прежнему свободна, и мы опередили Китай и многие другие страны».

Во время своего прощального обращения Байден заявил, что в Конституцию США необходимо внести поправки, чтобы ни один президент не смог избежать ответственности за преступления, совершенные во время правления: «Нам нужно внести поправки в конституцию, чтобы было ясно, что ни один президент, ни один президент не застрахован от преступлений, которые он или она совершает, находясь на своем посту. Власть президента не безгранична. Она не абсолютна. И этого не должно быть».

По словам президента США, он добился экономического роста, защищая окружающую среду, и предостерег от стремления подорвать его достижения в области борьбы с глобальным потеплением: «Мы делаем и то, и другое, но могущественные силы хотят использовать свое бесконтрольное влияние, чтобы уничтожить шаги, которые мы предприняли для борьбы с климатическим кризисом».

Уходящий глава Белого дома также заявил, что его беспокоит «опасная концентрация власти» среди нескольких богатых людей в Соединенных Штатах: «Сегодня в Америке формируется олигархия, характеризующаяся чрезвычайным богатством, властью и влиянием, которая действительно угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободе, а также честным шансам каждого на успех».

Президент предупредил, что американцы подвергаются мощной волне дезинформации и что ситуация со свободой прессы ухудшается. «Американцы погребены под лавиной ложной и искаженной информации, что позволяет злоупотреблять властью», - сказал Байден, добавив, что «свободная пресса разрушается. Опоры исчезают. Социальные сети отказываются от проверки фактов».

«Равные шансы — это то, что делает Америку Америкой, — заявил Байден. – Каждый имеет право на равные шансы, а не на гарантию, просто на равные шансы, на равных условиях».

Байден завершил свое прощальное обращение на оптимистичной ноте, сказав американцам, что по-прежнему верит «в идею, за которую выступает эта страна».

«Обращаюсь к американскому народу. После 50 лет государственной службы я даю вам слово. Я до сих пор верю в идею, за которую выступает эта страна. Страна, в которой сила наших институтов и характер нашего народа имеют значение и должны сохраниться», — сказал он.

«Теперь ваша очередь стоять на страже…», — заключил президент.

Ранее в этот день Белый дом опубликовал заявление президента США Джо Байдена, в котором 46-й президент подвел итоги своей работы на посту главы государства. Байден подчеркнул, что для него было честью служить своей стране на протяжении более чем полувека: «Нигде больше на Земле ребенок, страдающий заиканием, из скромной семьи в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, и в Клеймонте, штат Делавэр, не сможет однажды сесть за стол Резолют в Овальном кабинете в качестве президента Соединенных Штатов». По словам Байдена, он баллотировался на пост президента, будучи убежден, «что на карту поставлена душа Америки». Он напомнил, что основу американского общества составляют «неотъемлемые права, включая право на жизнь, свободу и стремление к счастью».