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Хуситы прекратят обстрелы Израиля

08:22 350

Йеменские хуситы заявили, что прекращают обстрелы территории Израиля, передает «Едиот Ахронот».

Как сообщил представитель группировки, она будет соблюдать соглашение о прекращении огня, заключенное между Израилем и ХАМАС. Запуски в сторону израильской территории прекратятся с воскресенья, 19 января, когда договоренности официально вступят в силу.

В то же время, хуситы заявили, что Израиль «продолжает оставаться угрозой стабильности и безопасности в регионе».

Вечером 15 января Израиль и ХАМАС подписали соглашение о перемирии. Оно предусматривает освобождение части заложников, удерживаемых террористами, в обмен на заключенных израильских тюрем, прекращение огня и постепенный вывод израильских войск из сектора Газа.

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