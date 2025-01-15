Хуситы прекратят обстрелы Израиля

Йеменские хуситы заявили, что прекращают обстрелы территории Израиля, передает «Едиот Ахронот».

Как сообщил представитель группировки, она будет соблюдать соглашение о прекращении огня, заключенное между Израилем и ХАМАС. Запуски в сторону израильской территории прекратятся с воскресенья, 19 января, когда договоренности официально вступят в силу.

В то же время, хуситы заявили, что Израиль «продолжает оставаться угрозой стабильности и безопасности в регионе».

Вечером 15 января Израиль и ХАМАС подписали соглашение о перемирии. Оно предусматривает освобождение части заложников, удерживаемых террористами, в обмен на заключенных израильских тюрем, прекращение огня и постепенный вывод израильских войск из сектора Газа.