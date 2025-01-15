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Танкеры с 4 млн баррелей российской нефти у берегов Китая

08:43 104

Пять танкеров почти с 4 млн баррелей российской нефти находятся в акватории недалеко от берегов Китая, на четыре судна распространяются американские санкции.

Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на данные французской аналитической компании Kpler, которая специализируется на сборе данных о сырьевых рынках.

Основные китайские порты опасаются принимать топливо из РФ, хотя ограничения пока не вступили в силу. Агентство обратило внимание, что за последние дни объем «простаивающей» нефти увеличился почти вдвое. Судовые брокеры ожидают роста количества перегрузок топлива с одного судна на другое, а также уход так называемого теневого флота в небольшие порты.

10 января США ввели санкции против российского ТЭКа, в частности, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», десятков нефтесервисных предприятий и 183 танкеров. Американский Минфин 15 января уточнил, что ограничения введены против 250 физических и юридических лиц, около 100 из которых попали под санкции повторно.

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