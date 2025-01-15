Танкеры с 4 млн баррелей российской нефти у берегов Китая

Пять танкеров почти с 4 млн баррелей российской нефти находятся в акватории недалеко от берегов Китая, на четыре судна распространяются американские санкции.

Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на данные французской аналитической компании Kpler, которая специализируется на сборе данных о сырьевых рынках.