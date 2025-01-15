Впечатляющие показатели 2024 года от Банка Республика

Банк Республика завершил 2024 год с впечатляющими финансовыми результатами, что подтверждает его устойчивость и надежность.

Согласно отчетности, Банк усилил свои лидирующие позиции на рынке банковских услуг Азербайджана, продемонстрировав динамичное развитие по всем финансовым показателям по сравнению с прошлым годом:

v Активы банка выросли и составили 2,18 миллиарда манатов, что является одним из самых высоких показателей среди банков страны.

v Совокупный капитал банка увеличился на 34% и составил 222,23 млн манатов, превышая регулятивную норму более чем в 4 раза.

v Кредитный портфель банка вырос на 25% и составил 1,47 миллиарда манатов.

v Чистый процентный доход банка вырос на 29%, достигнув 150,54 млн манатов.

v Чистая операционная прибыль банка выросла более чем на 31%, достигнув 68,66 млн манатов.

v Чистая прибыль банка увеличилась на 26% и составила 50,57 млн манатов.

В 2024 году Банк Республика продолжил успешную деятельность по привлечению иностранных средств для развития реального сектора страны, и заключил кредитные соглашения с ведущими международными финансовыми организациями, такими как Международная Финансовая Корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), EIB Global (подразделение Европейского Инвестиционного Банка), Нидерландский Банк Развития Предпринимательства (FMO) и Европейский Фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE).

Прошлый год также был важным годом в сфере развития цифровых технологий. Успешная реализация цифровых решений и расширение линейки банковских услуг позволили Банку Республика укрепить доверие клиентов и привлечь новых партнеров. Кроме того, банк активно участвовал в ряде социальных и экологических инициатив в рамках своей политики по корпоративной социальной ответственности.

«2024 год стал для нас годом новых вызовов и больших успехов. Эти достижения были достигнуты благодаря благоприятным условиям, созданным государством для устойчивого развития страны во всех направлениях. Я хочу выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам банка за их профессионализм и лояльность, а также нашим клиентам и партнерам за доверие и поддержку. Мы уверены, что 2025 год откроет для нас новые возможности для дальнейшего роста и развития. Банк Республика продолжит активно работать над внедрением инновационных решений и обеспечением высококачественного сервиса для своих клиентов, укрепляя свои позиции в качестве одного из лидеров финансового сектора», - отметил председатель Наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

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