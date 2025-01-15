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Необъявленный визит премьера Британии в Киев

09:51 763

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину в четверг, 16 января, с необъявленным визитом.

Британское правительство заявляет, что Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подпишут в Киеве договор о «100-летнем партнерстве», охватывающем такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля, пишет Associated Press.

Подчеркивается, что необъявленный визит Стармера — это его первая поездка в Украину с момента вступления в должность в июле.

Стармер посещал Украину в 2023 году, когда был лидером оппозиции, и дважды проводил переговоры с Зеленским на Даунинг-стрит, 10 с тех пор, как стал премьер-министром.

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