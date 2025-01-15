США допустили отмену санкций против России

Кандидат в госсекретари США Марк Рубио допустил отмену санкций против России. Рубио заявил, что санкции являются инструментом невоенного давления, который помогает добиваться дипломатического урегулирования конфликтов. Однако он не исключил, что их могут пересмотреть, если это будет способствовать урегулированию ситуации.

В то же время Рубио отметил важную роль санкций против России. По мнению политика, крайне сложно достичь соглашения о прекращении огня без рычагов давления на участников конфликта. «Помимо военных возможностей, есть и другие рычаги давления», — уточнил Рубио.

Он также отметил, что США ввели значительное число антироссийских санкций, они продолжают расти и расширяться.

В то же время представитель Госдепартамента Мэтью Миллер выразил надежду, что команда Дональда Трампа сохранит антироссийские санкции.