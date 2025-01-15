Лондон и Париж тайно обсуждают отправку миротворцев в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер начали обсуждать отправку миротворческого контингента в Украину после заключения соглашения о прекращении огня, сообщили The Telegraph высокопоставленные источники в правительстве Великобритании.

По их словам, подробности переговоров держатся втайне, Стармер еще не дал окончательного согласия на участие в миротворческой миссии британских военных. Как отметил один из собеседников издания, остаются нерешенные вопросы, в частности, «об угрозе, которой могут подвергнуться эти войска, и о том, приведет ли это к эскалации».

До этого два бывших министра обороны Великобритании Грант Шэппс (2023–2024) и Гэвин Уильямсон (2017–2019) призвали власти отправить в Украину войска в качестве миротворцев. Уильямсон подчеркнул, что «крайне важно» поддерживать извне безопасность Киева, «будь то благодаря НАТО или таким странам, как Великобритания, которые могут рассматриваться как надежные партнеры». В свою очередь, Франция, по данным Intelligence Online, тайно провела учения по развертыванию войск в Украине, в том числе для отражения российского прорыва с территории Беларуси. В середине января Макрон обсудил размещение миротворцев с украинским президентом Владимиром Зеленским. Последний отметил, что такой шаг станет «одним из лучших инструментов» принуждения России к миру.