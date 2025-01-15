Часть Баку останется без воды
10:37 938
Сегодня во всех микрорайонах Баку и в части поселка Расулзаде будет прекращена подача воды.
Об этом сообщает Объединенная служба водоснабжения крупных городов при Агентстве водных ресурсов Азербайджана.
Ограничения, как отмечается, связаны с работами по устранению аварии на водопроводе. После 19:00 водоснабжение будет восстановлено в прежнем режиме.
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