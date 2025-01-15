USD 1.7000
EUR 1.7513
RUB 1.6667
Подписаться на уведомления
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро
Новость дня
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро

Часть Баку останется без воды

10:37 938

Сегодня во всех микрорайонах Баку и в части поселка Расулзаде будет прекращена подача воды.

Об этом сообщает Объединенная служба водоснабжения крупных городов при Агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Ограничения, как отмечается, связаны с работами по устранению аварии на водопроводе. После 19:00 водоснабжение будет восстановлено в прежнем режиме.

Пашинян обеспокоен угрозами России
Пашинян обеспокоен угрозами России Армянские СМИ
11:14 432
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная; все еще актуально
15 января 2025, 18:00 7429
США допустили отмену санкций против России
США допустили отмену санкций против России
10:18 1465
Налет на Россию: атакованы нефтебаза, пороховой завод...
Налет на Россию: атакованы нефтебаза, пороховой завод... обновлено 10:10
10:10 3580
Впечатляющие показатели 2024 года от Банка Республика
Впечатляющие показатели 2024 года от Банка Республика НОВЫЙ РЕКОРД
10:00 723
Китай захватывает российский рынок грузовиков
Китай захватывает российский рынок грузовиков наш комментарий
15 января 2025, 23:28 4777
США готовы заключить сделку и с Ираном
США готовы заключить сделку и с Ираном
15 января 2025, 21:39 5717
Россия анализирует переговоры погибших пилотов AZAL
Россия анализирует переговоры погибших пилотов AZAL
15 января 2025, 21:35 8395
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал горячая тема
15 января 2025, 20:18 8036
Кто хочет убить Трампа?
Кто хочет убить Трампа? наша корреспонденция
15 января 2025, 15:25 5663
Россия сбивает гражданские самолеты. Сенсационное заявление лидера Польши
Россия сбивает гражданские самолеты. Сенсационное заявление лидера Польши
15 января 2025, 18:29 11623

ЭТО ВАЖНО

Пашинян обеспокоен угрозами России
Пашинян обеспокоен угрозами России Армянские СМИ
11:14 432
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная; все еще актуально
15 января 2025, 18:00 7429
США допустили отмену санкций против России
США допустили отмену санкций против России
10:18 1465
Налет на Россию: атакованы нефтебаза, пороховой завод...
Налет на Россию: атакованы нефтебаза, пороховой завод... обновлено 10:10
10:10 3580
Впечатляющие показатели 2024 года от Банка Республика
Впечатляющие показатели 2024 года от Банка Республика НОВЫЙ РЕКОРД
10:00 723
Китай захватывает российский рынок грузовиков
Китай захватывает российский рынок грузовиков наш комментарий
15 января 2025, 23:28 4777
США готовы заключить сделку и с Ираном
США готовы заключить сделку и с Ираном
15 января 2025, 21:39 5717
Россия анализирует переговоры погибших пилотов AZAL
Россия анализирует переговоры погибших пилотов AZAL
15 января 2025, 21:35 8395
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал горячая тема
15 января 2025, 20:18 8036
Кто хочет убить Трампа?
Кто хочет убить Трампа? наша корреспонденция
15 января 2025, 15:25 5663
Россия сбивает гражданские самолеты. Сенсационное заявление лидера Польши
Россия сбивает гражданские самолеты. Сенсационное заявление лидера Польши
15 января 2025, 18:29 11623
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться