Поддельный алкоголь продолжает убивать
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Число скончавшихся в результате употребления поддельного алкоголя в Стамбуле увеличилось до 19.
Об этом сообщил местный телеканал NTV.
Отмечается, что среди погибших есть представители иностранных государств. С начала этого года в городские больницы доставили в общей сложности 46 человек. Правоохранителям удалось определить магазин, который реализовывал контрафактную продукцию. В настоящее время торговая точка опечатана.
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