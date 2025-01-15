КСИР поздравил ХАМАС с «великой победой Палестины»
Командование иранского Корпуса стражей исламской революции опубликовало поздравления в адрес ХАМАС, объявив сделку по Газе «великой победой Палестины».
«Навязывание сионистскому образованию режима прекращения огня считаем его поражением и явной и великой победой Палестины. ХАМАС вышел победителем из переговоров благодаря своей вере, стойкости Газы и международной поддержке. ХАМАС послал миру сигнал о том, что сопротивление палестинского народа является символом победы правды над ложью», – говорится в заявлении КСИР.