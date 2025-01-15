Маск спас итальянскую журналистку от иранцев

Американский предприниматель Илон Маск помог убедить Тегеран отпустить на родину итальянскую журналистку Чечилию Салу, которую задержали в Иране в декабре прошлого года. Об этом в среду сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, Маск обсуждал этот вопрос с постоянным представителем исламской республики при ООН Амиром Саидом Иравани.

Сала, работавшая в Иране по журналистской визе, была задержана 19 декабря 2024 года за «нарушение законов исламской республики». Подробности дела не раскрывались, а власти и родные итальянки попросили прессу соблюдать максимальную конфиденциальность, пока велась работа по дипломатическим каналам. Итальянские СМИ указывали, что журналистку задержали спустя несколько дней после ареста в миланском аэропорту Мальпенса по запросу США иранского инженера Мохаммада Абедини. Однако в Тегеране заверили, что «нет никакого намека» на шантаж и попытку обмена, как предположила итальянская пресса.

8 января пресс-служба председателя правительства Италии Джорджи Мелони сообщила, что Чечилия Сала вылетела из Тегерана на родину.