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Пашинян обеспокоен угрозами России

Армянские СМИ
11:14 445

Угрозы со стороны России после одобрения законопроекта о членстве Армении в Евросоюзе обеспокоили премьер-министра Никола Пашиняна, который несколько дней назад организовал в Иджеване обсуждения с участием чиновников исполнительной и законодательной власти и предложил «найти пути выхода на фоне ожидающегося тяжелого удара по экономике страны». Об этом пишет газета «Грапарак».

«Пашинян заявил, что невозможно сделать шаг назад и отказаться от принятия проекта. Однако законопроект о членстве в ЕС не включен в повестку первого заседания весенней сессии Национального Собрания, которое состоится в понедельник, хотя находится в парламенте. Многие депутаты от правящей партии «Гражданский договор» выступают против принятия законопроекта, считая его «авантюрой с опасными последствиями». Кстати, текст проекта стал темой шуток в правящей партии. Многие говорят, что поражены уровнем безграмотности и примитивности спешащих в Европу», - отмечает издание.

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