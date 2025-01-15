Глава Госслужбы по мобилизации принял граждан в Сумгаите

15 января начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов в административном здании Главного управления города Сумгаит провел прием граждан Сумгаита, Апшеронского, Хызинского, Джебраильского, Губадлинского, Шушинского и Зангиланского районов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, перед приемом руководство Госслужбы посетило памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Сумгаите и возложило цветы.

На приеме были заслушаны обращения 13 граждан, в том числе трех ветеранов войны и семьи шехида. Посетители обращались по вопросам, связанным с призывом на действительную военную службу, трудоустройством в Госслужбе, а также по другим вопросам.

Во время приема Мурсал Ибрагимов заслушал обращение каждого гражданина, дал поручения для всестороннего изучения поднятых вопросов, их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства. Некоторые обращения граждан были решены на месте, некоторые - взяты на контроль для их дальнейшего изучения.