Спустя 12 лет: Турция откроет генконсульство в Алеппо

С 20 января начнет работу генеральное консульство Турции в сирийском городе Алеппо.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан после встречи в Анкаре с министром иностранных дел новой сирийской администрации Асадом Хасаном Шайбани, сообщает агентство Anadolu.

Как сообщил Фидан, консульство заработает после 12-летнего перерыва: «Мы надеемся, что наше генеральное консульство в Алеппо начнет работать 20 января. Надеемся, мы увидим, что вскоре начнутся полеты турецких авиалиний».

Турецкий министр отметил, что «в новой Сирии нет места для террористических организаций». Хакан Фидан, указав, что Турция имеет значительный опыт сотрудничества с третьими странами в борьбе с террористическими организациями, подчеркнул, что они хотели бы испытать подобное сотрудничество с новой администрацией в Сирии.