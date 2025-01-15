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В Казахстане не комментируют неофициальную информацию о подбитом самолете AZAL

11:43 2098

Министерство транспорта Казахстана не будет комментировать неофициальную информацию, касающуюся крушения вблизи города Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), до публикации предварительного отчета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта Республики Казахстан продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника», - говорится в сообщении.

Накануне в Минтранспорта Казахстана сообщили, что черные ящики самолета вернули в Казахстан из Бразилии и передали комиссии, чтобы дать заключение об авиакатастрофе в Актау. Расшифрованные данные бортовых самописцев, прибывшие в Казахстан, также изучаются специалистами.

Отметим, что ранее российские издания опубликовали расшифровку якобы переговоров пилотов самолета Embraer-190 с диспетчерами, не указав при этом источника информации.

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