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Проект фонда Red Hearts «Наши герои, пишущие историю» продолжается

11:56 340

Фонд Red Hearts продолжает свою благотворительную миссию, реализуя социальные инициативы. В рамках проекта «Наши герои, пишущие историю» (Tarix yazan qəhrəmanlarımız) фонд недавно порадовал семьи шехидов и ветеранов из районов Джалилабада, Евлаха и Кюрдамира. В общей сложности 10 семей получили полностью отремонтированные современные частные дома, соответствующие современным стандартам.

На церемонии передачи ключей президент фонда Юсиф Поладов отметил важность проекта и его значимость для общества: «Наши шехиды и ветераны — это наш источник гордости. Наше государство уделяет особое внимание и заботу ветеранам и семьям шехидов. Также важно, чтобы организации и фонды, выполняющие благотворительную миссию, как наша, относились к этому вопросу с особой чуткостью и держали эти семьи в центре внимания. Мы всегда будем рядом с вами. Объединяя сердца, мы работаем ради сильного и сплоченного Азербайджана».

Следует отметить, что в рамках проекта «Наши герои, пишущие историю» с поддержкой доноров в 2023-2024 годах было передано в пользование 30 частных домов в Кюрдамире, Евлахе, Джалилабаде, Сальяне, Загатале и Кедабеке. Из них 16 домов предоставлены семьям шехидов, а 14 — ветеранам Карабахской войны.

Следует отметить, что фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.

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