Слова Байдена огорчили Харрис

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Харрис.

Вице-президент США Камала Харрис огорчена недавними словами президента Джо Байдена о том, что он мог победить Дональда Трампа на выборах, если бы остался в гонке.

В интервью 8 января Джо Байдена спросили, мог ли он одержать победу на президентских выборах. «Это было бы самонадеянно так говорить, но я думаю, да, основываясь на опросах», — ответил он. Спустя несколько дней он опять заявил о своей возможной победе, добавив, что и «Камала могла бы победить Трампа».

Приближенные к Харрис рассказали WSJ, что высказывания Джо Байдена демонстрируют «одностороннюю лояльность» в их отношениях. Газета отмечает, что Камала Харрис ни разу не критиковала Джо Байдена за время всего президентского срока, а также публично поддержала его после неуверенного выступления на дебатах.

О своем решении выйти из президентской гонки Джо Байден объявил меньше чем за сто дней до дня голосования. Занявшей его место Камале Харрис не удалось набрать необходимые 270 голосов выборщиков.