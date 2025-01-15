Эрдоган должен остаться. Возможно, в последний раз

Хотя ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз обсуждал вероятность выдвижения своей кандидатуры на третий срок, официальные лица в Анкаре, как правило, избегали делать на этот счет конкретные заявления. Напомним, что впервые предложение о возможном третьем сроке для Эрдогана прозвучало в марте прошлого года от лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели, известного в турецкой политике как «человек, объявляющий дату выборов».

На съезде ПНД в 2024 году Бахчели выступил с инициативой выдвинуть Эрдогана, являющегося также председателем правящей Партии справедливости и развития (ПСР), на третий президентский срок. Обращаясь к Эрдогану, лидер ПНД заявил: «Я обращаюсь к нашему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и говорю: вы не должны уходить! Не оставляйте турецкий народ в одиночестве». Надо отметить, что призыв Бахчели среди членов правящей партии Турции большого общественного резонанса не вызвал. Сам же Эрдоган долгое время избегал комментариев относительно вероятности третьей каденции в президентском кресле. Однако на прошлой неделе, во время пребывания президента в древнем городе Шанлыурфе - «городе пророков», в котором на протяжении веков турки, курды и арабы жили вместе и где по преданию родился праотец Ибрагим (в иудаизме Авраам), известный турецкий певец Ибрагим Татлысес обратился к Эрдогану со словами: «Не покидайте нас! Будете ли вы с нами еще один срок?» Как известно, одной из особенностей Эрдогана является его умение избегать прямых ответов на нежелательные вопросы. Но после того как Татлысес повторил вопрос, президент ответил: «Если ты «за», то и я «за».

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на свои источники в Партии справедливости и развития, обращение популярного певца никем не планировалось и было спонтанным. В результате опосредованный ответ Эрдогана о возможности выдвижения на третий президентский срок стал одним из бурно обсуждаемых дискурсов в турецкой политике. «Для нас, тех, кто идет по пути вместе с нашим президентом, это актуальный вопрос, - отметил 13 января председатель ПСР Омер Челик, комментируя ответ Эрдогана в Шанлыурфе. - Мы рассматриваем формулы, ведь в политике год — это очень короткий срок, а один день может быть очень долгим. Главное — учитывать, чего хочет народ Турции. Могу лишь подтвердить, что наша партия ищет пути для участия Эрдогана в следующих президентских выборах».

Параллельно старший советник президента Турции Мехмет Учум, являющийся также заместителем председателя Совета по правовым вопросам при президенте, отметил в одной из своих публикаций, что инициатива Девлета Бахчели «Турция без террора» никак не связана с выдвижением Эрдогана на третий срок. Напомним, что в октябре прошлого года Бахчели протянул руку представителям Демократической партии, что привело к началу нового политического процесса в Турции, подкрепленного встречей представителей Демократической партии с лидером Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллой Оджаланом, отбывающим пожизненное тюремное заключение на острове Имралы в Мраморном море. Ожидается, что в феврале в рамках этого процесса Оджалан может призвать РПК к разоружению. Что дало некоторым оппозиционным политикам и журналистам основание утверждать, что цель инициативы Бахчели «Турция без террора», к которой подключены различные политические силы Турции, была задумана только для того, чтобы обеспечить Эрдогану третий президентский срок. Мехмет Учум опроверг эти утверждения, заявив, что инициатива «Турция без террора» актуальна для текущей ситуации, тогда как тема выдвижения Эрдогана – вопрос будущего.

«Несмотря на то что Конституция (статья 116/3) предоставляет Эрдогану исключительное право на выдвижение, находятся такие, кто лжет и настаивает, что этим процессом пытаются устранить конституционные препятствия для кандидатуры Эрдогана, - отметил Учум. - Однако вероятность исключительного выдвижения президента может стать предметом обсуждения только в 2027 году». Озгюр Озель, лидер ведущей оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), заявил, что его партия поддержит в парламенте выдвижение Эрдогана на третий срок только в том случае, если до конца 2025 года будут проведены досрочные президентские выборы. Отвечая на вопрос, позволяет ли Конституция Турецкой Республики Эрдогану выдвинуться на третий президентский срок, следует отметить, что юридическая база для этого по-прежнему остается спорной. При этом правоведы не отрицают, что такие механизмы Конституции, как, например, статья 116/3, не исключают подобного сценария. Так что вопрос о том, каким образом может быть реализован план продления президентских полномочий Эрдогана, остается в Турции предметом оживленных политических дебатов.