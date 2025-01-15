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Yelo Bank завершил 2024 год с рекордными финансовыми результатами!

12:24 459

Yelo Bank опубликовал финансовые итоги за 2024 год, продемонстрировав значительный рост по ключевым показателям. Особое внимание привлекает рекордный рост чистой прибыли, которая превысила 43 миллиона манатов. Это более чем двукратное увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ниже приведены ключевые финансовые результаты.

Кредитный портфель: общий объем кредитного портфеля достиг 935 миллионов манатов, увеличившись на 22% по сравнению с концом 2023 года.

Бизнес-кредиты: портфель бизнес-кредитов вырос на 21,5%, составив 587 миллионов манатов.

Микробизнес: поддержка реального сектора остается приоритетом банка. В течение 2024 года было выделено 364 миллиона манатов микробизнесу, а объем микрокредитного портфеля вырос на 24,6%, достигнув 347 миллионов манатов.

Потребительские кредиты: выдано более 32 тысяч потребительских кредитов, что позволило увеличить портфель на 23,5%, до 347 миллионов манатов. Отметим, что 38% продаж и 50% роста портфеля обеспечены через онлайн-каналы.

Депозиты физических лиц: объем срочных депозитов физических лиц вырос на 37%, достигнув 652 миллионов манатов, что подтверждает доверие клиентов и позиции банка как надежного финансового партнера.

Процентные и непроцентные доходы: процентные доходы выросли на 34%, составив 151 миллион манатов, а непроцентные доходы достигли 32 миллионов манатов.

Капитал: капитал банка существенно укрепился, увеличившись на 36% по сравнению с концом 2023 года и составив 148,7 миллиона манатов. Коэффициент достаточности капитала первого уровня: 7,05%. Оба показателя превышают регуляторные нормы. К концу 2024 года активы банка составили 1,280 миллиона манатов.

Yelo Bank планирует продолжить динамичное развитие и в 2025 году. Банк реализует ряд проектов, включая открытие новых филиалов, расширение цифровых сервисов и модернизацию существующих услуг. Внедряемые инновации будут базироваться на подходе ESG, принципах устойчивого развития и ориентации на клиента. Стремясь расширить свою сеть обслуживания, особенно в регионах, Yelo Bank продолжит способствовать повышению финансовой доступности и социально-экономическому развитию.

Вас интересует онлайн-кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты FacebookInstagramWhatsАpp или yelo.az.

YeloBank – Яркий Банкинг!

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