USD 1.7000
EUR 1.7488
RUB 1.6559
Подписаться на уведомления
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро
Новость дня
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро

МЧС учит спасать попавших в ДТП

фото; видео
12:35 370

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели практические ночные учения на тему «Спасение пострадавших при транспортных авариях».

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, целью учений стало повышение знаний и навыков спасателей в организации и проведении спасательных работ, в том числе в эвакуации пострадавших из деформированного в результате ДТП автомобиля, а также совершенствование навыков эффективного управления спасательных групп во время происшествий.

В ходе учений спасатели отработали сценарий условного ДТП. Из искореженного автомобиля эвакуировали «пострадавших, зажатых в салоне», которым была оказана неотложная первая помощь.

После проведенных учений были обсуждены их результаты и даны соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию навыков спасателей.

Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
13:43 299
Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия
Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия
13:14 791
Глава Генштаба Керим Велиев на заседании НАТО
Глава Генштаба Керим Велиев на заседании НАТО фото
12:54 828
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем обновлено 12:36
12:36 3155
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
08:18 4229
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал горячая тема
15 января 2025, 20:18 8788
В Казахстане не комментируют неофициальную информацию о подбитом самолете AZAL
В Казахстане не комментируют неофициальную информацию о подбитом самолете AZAL
11:43 2103
Пашинян обеспокоен угрозами России
Пашинян обеспокоен угрозами России Армянские СМИ
11:14 3298
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная; все еще актуально
15 января 2025, 18:00 8035
США допустили отмену санкций против России
США допустили отмену санкций против России
10:18 2794
Налет на Россию: атакованы нефтебаза, пороховой завод...
Налет на Россию: атакованы нефтебаза, пороховой завод... обновлено 10:10
10:10 4781

ЭТО ВАЖНО

Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
13:43 299
Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия
Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия
13:14 791
Глава Генштаба Керим Велиев на заседании НАТО
Глава Генштаба Керим Велиев на заседании НАТО фото
12:54 828
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем обновлено 12:36
12:36 3155
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
08:18 4229
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал горячая тема
15 января 2025, 20:18 8788
В Казахстане не комментируют неофициальную информацию о подбитом самолете AZAL
В Казахстане не комментируют неофициальную информацию о подбитом самолете AZAL
11:43 2103
Пашинян обеспокоен угрозами России
Пашинян обеспокоен угрозами России Армянские СМИ
11:14 3298
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная; все еще актуально
15 января 2025, 18:00 8035
США допустили отмену санкций против России
США допустили отмену санкций против России
10:18 2794
Налет на Россию: атакованы нефтебаза, пороховой завод...
Налет на Россию: атакованы нефтебаза, пороховой завод... обновлено 10:10
10:10 4781
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться