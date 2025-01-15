МЧС учит спасать попавших в ДТП

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана провели практические ночные учения на тему «Спасение пострадавших при транспортных авариях».

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, целью учений стало повышение знаний и навыков спасателей в организации и проведении спасательных работ, в том числе в эвакуации пострадавших из деформированного в результате ДТП автомобиля, а также совершенствование навыков эффективного управления спасательных групп во время происшествий.

В ходе учений спасатели отработали сценарий условного ДТП. Из искореженного автомобиля эвакуировали «пострадавших, зажатых в салоне», которым была оказана неотложная первая помощь.

После проведенных учений были обсуждены их результаты и даны соответствующие поручения по дальнейшему совершенствованию навыков спасателей.