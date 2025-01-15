Большие надежды Армении

Об этом написал глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян в соцсети Х.

Стратегическое партнерство Армении и США имеет важное значение и поможет Еревану сориентироваться в сложной геополитической ситуации.

«Армяно-американские отношения достигли такой степени, что их трансформация в стратегическое партнерство не только целесообразна, но и необходима для ориентации в сложной геополитической ситуации», — сказал он.

Мирзоян уверяет, что подписанные между Ереваном и Вашингтоном документы о стратегическом партнерстве послужат в качестве «дорожной карты» для будущего развития отношений.

14 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. По словам Мирзояна, документ охватывает укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в сфере обороны, а также расширение контактов между людьми.