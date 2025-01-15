За газ Приднестровью заплатит Россия

Власти России и Приднестровья (сепаратистский регион Молдовы) обсуждают вариант, при котором Приднестровье будет получать газ путем закупок на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника, а расходы будет нести бюджет РФ.

Собеседники издания рассказали, что по этой схеме предлагается закупать газ с января по апрель в объеме до трех миллионов кубометров в сутки. По оценкам «Коммерсанта», закупка газа в указанный период может обойтись в 164 миллиона долларов.

Источники отметили, что поставки приднестровскому «Тироспольтрансгазу», предположительно, будет осуществлять не «Молдовагаз», у которого монополия на поставки в Приднестровье, а компания Natural Gaz D.C. Совладелец Natural Gaz D.C. Аркадий Викол сообщил молдавскому изданию NewsMaker, что его компания заключила рамочный контракт с «Тираспольтрансгаз» на поставку газа в Приднестровье в объеме двух-трех миллионов кубометров в сутки.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан сообщил, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы допросили Аркадия Викола в связи с планами компании организовать поставки газа в Приднестровье.

В компании «Молдовагаз», в свою очередь, заявили, что «никто другой, кроме «Молдовагаза», не может поставлять газ в Приднестровский регион». В то же время президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не намерен препятствовать действиям администрации Приднестровья, призванным помочь региону выйти из энергетического кризиса.

Ранее «глава» Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Россия подаст газ в регион в качестве гуманитарной помощи. Красносельский не уточнял, каким образом Россия собирается помочь Приднестровью.