Глава Генштаба Керим Велиев на заседании НАТО

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев принял участие в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе в формате начальников генеральных штабов.

Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, выступив на заседании с участием начальников генеральных штабов вооруженных сил стран-членов и партнеров НАТО, генерал-полковник К.Велиев рассказал о перспективах развития сотрудничества Азербайджана с НАТО, деятельности миссии «Решительная поддержка» и других операциях, а также об опыте, обретенном азербайджанской армией в различных учениях и мероприятиях НАТО.

Подчеркнув неизменный вклад Азербайджана в поддержание мира и безопасности как в евроатлантическом регионе, так и за его пределами, генерал-полковник К.Велиев отметил, что Азербайджан намерен значительно усилить свой вклад в международный мир и безопасность в качестве партнера, который полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

В ходе визита предусмотрены встречи начальника Генерального штаба с рядом коллег, участвующих в заседании.