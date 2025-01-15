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В Кельбаджаре продолжаются работы по строительству электрической сети

фото; видео
12:59 525

ОАО «Азеришыг» продолжает работы по строительству и восстановлению электрической сети в Карабахе и Восточном Зангезуре в осенне-зимний период. Часть работ выполняется в горных районах с тяжелым рельефом и в сложных погодных условиях, включая снег и лед.

В 2024 году в Кельбаджарском районе началась укладка двухпроводных и пентациклических кабельных линий ОН-3 (самонесущий изолированный кабель) в пяти направлениях. Были успешно завершены работы по прокладке линий, обеспечивающих электроснабжение стратегических объектов в Аллаголлярдя, а также в направлении деревень Милли, Чайкенд и Гамышлы.

С начала 2025 года работы продолжаются. Прокладка двухпроводной кабельной линии ОН-3 от подстанции 110/35 кВ «Истису» к заводу минеральных вод продолжается. Установка опор завершена, в настоящее время ведется монтаж кабелей.

Напоминаем, что 2 сентября 2024 года в Кельбаджаре состоялось открытие подстанции «Истису» с участием президента Ильхама Алиева.

В Лачине также продолжается восстановление разрушенной электрической инфраструктуры. Строительство 35 кВ подстанции в Минкенде и Центра цифрового управления в городе находится на завершающем этапе.

Кроме того, продолжаются работы по обеспечению электроснабжения всех населенных пунктов района. В частности, в деревне Кушчу завершено прокладывание воздушной кабельной линии ОН-3, установлены трансформаторы и подано напряжение. Работы по прокладке линий электропередач продолжаются в деревнях Кюрдхаджы, Эрикли, Шялвя, Гулябирд и Горчю, где также прокладываются двухпроводные воздушные кабельные линии.

В освобожденных районах Карабаха и Восточного Зангезура строятся новые энергетические центры, которые обеспечат электроснабжение вновь возводимых городов и поселков. Все работы проводятся согласно утвержденному основному плану.

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