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Азербайджан надеется на прекращение страданий

13:02 1018

Азербайджан приветствует договоренность о прекращении огня и освобождении заложников между сторонами конфликта в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана на странице в социальной сети Х.

«Надеемся, что все стороны будут соблюдать соглашение и страдания прекратятся.

Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям СБ ООН и будет продолжать работать с международным сообществом для достижения этой цели», - говорится в сообщении.

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