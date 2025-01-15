Азербайджан надеется на прекращение страданий

Азербайджан приветствует договоренность о прекращении огня и освобождении заложников между сторонами конфликта в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана на странице в социальной сети Х.

«Надеемся, что все стороны будут соблюдать соглашение и страдания прекратятся.

Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям СБ ООН и будет продолжать работать с международным сообществом для достижения этой цели», - говорится в сообщении.