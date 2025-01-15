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Канада подготовилась к торговой войне с американцами

13:05 462

Канада составила первоначальный список товаров американского производства на 150 млрд канадских долларов (около 105 млрд долларов США), которые она обложит пошлинами, если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит ввести пошлины на канадские товары.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированного чиновника.

По словам собеседника, этот список является предварительным и вступит в силу только в том случае, если администрация Трампа сделает первый шаг. Он отметил, что позже могут быть добавлены дополнительные тарифы из Канады в зависимости от того, что будут делать США, сказал собеседник.

В то же время продукты из этого первоначального списка не разглашаются.

Ранее Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопрос торговли и иммиграции.

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