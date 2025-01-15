Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия

Об этом заявили в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху, чье сообщение опубликовал советник израильского премьера Дмитрий Гендельман в телеграм-канале.

Палестинская группировка ХАМАС в последний момент отказалась от некоторых соглашений в рамках сделки с Израилем.

«ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения», — написал он.

В офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху также сообщают, что заседание правительства Израиля, на котором должны утвердить перемирие с ХАМАС, пока не будет собрано. Решение о созыве министров не будет принято «до тех пор, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все детали соглашения», сообщили там.

Согласно сделке между Израилем и ХАМАС, прекращение огня должно начаться с 19 января. До начала марта стороны обменяются заложниками и пленными, израильские войска отойдут к границе. ХАМАС подтверждал свое согласие с условиями.