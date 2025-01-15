USD 1.7000
EUR 1.7488
RUB 1.6559
Подписаться на уведомления
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро
Новость дня
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро

Посол России о войне с НАТО

13:41 253

Россия «не заинтересована в конфликте со странами НАТО», однако их (стран НАТО) «риторика и действия свидетельствуют о том, что они готовятся к такому сценарию», заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью датской телерадиокомпании DR.

«Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО. Однако риторика и практические действия стран НАТО, в особенности Дании, свидетельствуют о том, что они со своей стороны готовятся к такому сценарию развития событий», — заявил Барбин, комментируя прошедший во вторник саммит стран НАТО Балтийского региона.

Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
13:43 319
Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия
Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия
13:14 809
Глава Генштаба Керим Велиев на заседании НАТО
Глава Генштаба Керим Велиев на заседании НАТО фото
12:54 840
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем обновлено 12:36
12:36 3165
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
08:18 4236
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал горячая тема
15 января 2025, 20:18 8788
В Казахстане не комментируют неофициальную информацию о подбитом самолете AZAL
В Казахстане не комментируют неофициальную информацию о подбитом самолете AZAL
11:43 2108
Пашинян обеспокоен угрозами России
Пашинян обеспокоен угрозами России Армянские СМИ
11:14 3307
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная; все еще актуально
15 января 2025, 18:00 8040
США допустили отмену санкций против России
США допустили отмену санкций против России
10:18 2796
Налет на Россию: атакованы нефтебаза, пороховой завод...
Налет на Россию: атакованы нефтебаза, пороховой завод... обновлено 10:10
10:10 4782

ЭТО ВАЖНО

Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
13:43 319
Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия
Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия
13:14 809
Глава Генштаба Керим Велиев на заседании НАТО
Глава Генштаба Керим Велиев на заседании НАТО фото
12:54 840
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем обновлено 12:36
12:36 3165
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
08:18 4236
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал горячая тема
15 января 2025, 20:18 8788
В Казахстане не комментируют неофициальную информацию о подбитом самолете AZAL
В Казахстане не комментируют неофициальную информацию о подбитом самолете AZAL
11:43 2108
Пашинян обеспокоен угрозами России
Пашинян обеспокоен угрозами России Армянские СМИ
11:14 3307
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная; все еще актуально
15 января 2025, 18:00 8040
США допустили отмену санкций против России
США допустили отмену санкций против России
10:18 2796
Налет на Россию: атакованы нефтебаза, пороховой завод...
Налет на Россию: атакованы нефтебаза, пороховой завод... обновлено 10:10
10:10 4782
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться