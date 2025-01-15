Посол России о войне с НАТО

Россия «не заинтересована в конфликте со странами НАТО», однако их (стран НАТО) «риторика и действия свидетельствуют о том, что они готовятся к такому сценарию», заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью датской телерадиокомпании DR.

«Россия не заинтересована в конфликте со странами НАТО. Однако риторика и практические действия стран НАТО, в особенности Дании, свидетельствуют о том, что они со своей стороны готовятся к такому сценарию развития событий», — заявил Барбин, комментируя прошедший во вторник саммит стран НАТО Балтийского региона.