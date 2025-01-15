Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?

Официальная Москва сдержанно отреагировала на подписание Арменией «Хартии о стратегическом партнерстве» с уходящей администрацией президента Джо Байдена. Как уже сообщалось, на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подписание двусторонних документов с другими странами является суверенным правом Еревана. Аналогичное заявление сделал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. А в экспертных кругах России также считают, что «подписанный между Ереваном и Вашингтоном документ следует рассматривать как попытку США закрепить свое влияние в Южном Кавказе».

«По всей видимости, интерес США в заключении соглашения с Арменией обусловлен стремлением администрации Джо Байдена закрепить результаты ее политики в южнокавказском регионе, - сказал в интервью газете «Известия» завкафедрой зарубежного регионоведения МГЛУ Дмитрий Сидоров. - Продолжит ли эту линию следующая администрация Белого дома— вопрос остается открытым». В том же интервью Сидоров отмечает, что «американо-армянское соглашение носит, скорее, политический характер» и что «Вашингтон не собирается брать на себя серьезные обязательства перед Ереваном». По словам эксперта, подписанный документ предполагает оказание помощи Армении в проведении военных и экономических реформ, но не предполагает прямое участие армии США в возможных конфликтах, в которых может быть задействована Армения. Другими словами, США не предоставляют Армении таких гарантий безопасности, какие они обеспечивают, например, Израилю или Украине. Тем не менее стратегическое партнерство Армении с США, как подчеркнул Сидоров, «может иметь определенные последствия для региональной динамики в Южном Кавказе, включая обеспокоенность относительно роли России в регионе и ее отношений с Ереваном». «Подписание соглашения о стратегическом партнерстве с США является продолжением курса премьер-министра Никола Пашиняна на дальнейшее дистанцирование от Москвы, - считает российский эксперт. - Следует ожидать дальнейшего дрейфа Армении в сторону евроатлантических структур в ущерб многосторонним евразийским проектам».

В то же время другой российский политолог, Андрей Суздальцев, отмечает, что Армения по-прежнему остается важным военно-политическим партнером России, обеспечивающей ее безопасность как в рамках ОДКБ, так и на основе двусторонних соглашений. «Нам не следует впадать в панику и поддаваться провокациям, - считает Суздальцев. - Мы должны понимать, что за нами стоит сила. Экономика России превышает экономику Армении более чем в сто раз». По словам политолога, Россия заинтересована в Армении, прежде всего, по причинам военно-стратегического характера. «Армения — это своего рода наше окно на Ближний Восток, ведь рядом находятся Турция, Ирак, Иран и другие страны», - добавил Андрей Суздальцев. Станислав Притчин, сотрудник российской Академии наук и эксперт по Центральной Азии, заявил в интервью правительственной газете «Ведомости», что, пересматривая отношения с Россией и постепенно сближаясь с Западом, Армения тем не менее продолжает пользоваться экономическими преимуществами и льготами, связанными с сотрудничеством с Москвой. «Правительство [Никола] Пашиняна шаг за шагом сокращает возможности для сотрудничества с Россией, оставляя только экономический аспект. Думаю, если деградация российско-армянских отношений продолжится, то Армения потеряет и эти возможности», — считает эксперт. По словам Артура Атаева, политолога и эксперта по Южному Кавказу, политическое руководство Еревана уверено, что Россия в Армении нуждается больше, чем Армения в России. Именно поэтому Ереван делает ставку на Запад в военно-политическом сотрудничестве, сохраняя связи с ЕАЭС только в экономической сфере. «Но на данный момент до 70 процентов товаров народного потребления Армения получает из России через Военно-Грузинскую дорогу, - уточнил Атаев. - Углубление сотрудничества Армении и США приведет к радикальному изменению характера взаимодействия Москвы и Еревана».