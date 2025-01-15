USD 1.7000
EUR 1.7488
RUB 1.6559
Подписаться на уведомления
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро
Новость дня
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро

Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?

Отдел информации
13:43 322

Официальная Москва сдержанно отреагировала на подписание Арменией «Хартии о стратегическом партнерстве» с уходящей администрацией президента Джо Байдена.

Как уже сообщалось, на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подписание двусторонних документов с другими странами является суверенным правом Еревана. Аналогичное заявление сделал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

А в экспертных кругах России также считают, что «подписанный между Ереваном и Вашингтоном документ следует рассматривать как попытку США закрепить свое влияние в Южном Кавказе».

Москва сдержанно отреагировала на подписание Арменией хартии о стратегическом партнерстве с уходящей администрацией Байдена

«По всей видимости, интерес США в заключении соглашения с Арменией обусловлен стремлением администрации Джо Байдена закрепить результаты ее политики в южнокавказском регионе, - сказал в интервью газете «Известия» завкафедрой зарубежного регионоведения МГЛУ Дмитрий Сидоров. - Продолжит ли эту линию следующая администрация Белого дома— вопрос остается открытым».

В том же интервью Сидоров отмечает, что «американо-армянское соглашение носит, скорее, политический характер» и что «Вашингтон не собирается брать на себя серьезные обязательства перед Ереваном». По словам эксперта, подписанный документ предполагает оказание помощи Армении в проведении военных и экономических реформ, но не предполагает прямое участие армии США в возможных конфликтах, в которых может быть задействована Армения. Другими словами, США не предоставляют Армении таких гарантий безопасности, какие они обеспечивают, например, Израилю или Украине.

Тем не менее стратегическое партнерство Армении с США, как подчеркнул Сидоров, «может иметь определенные последствия для региональной динамики в Южном Кавказе, включая обеспокоенность относительно роли России в регионе и ее отношений с Ереваном». «Подписание соглашения о стратегическом партнерстве с США является продолжением курса премьер-министра Никола Пашиняна на дальнейшее дистанцирование от Москвы, - считает российский эксперт. - Следует ожидать дальнейшего дрейфа Армении в сторону евроатлантических структур в ущерб многосторонним евразийским проектам».

Эксперт Атаев считает, что армяно-американское партнерство будет ограничиваться демонстративными совместными военными учениями, как это происходит в Грузии

В то же время другой российский политолог, Андрей Суздальцев, отмечает, что Армения по-прежнему остается важным военно-политическим партнером России, обеспечивающей ее безопасность как в рамках ОДКБ, так и на основе двусторонних соглашений.

«Нам не следует впадать в панику и поддаваться провокациям, - считает Суздальцев. - Мы должны понимать, что за нами стоит сила. Экономика России превышает экономику Армении более чем в сто раз». По словам политолога, Россия заинтересована в Армении, прежде всего, по причинам военно-стратегического характера. «Армения — это своего рода наше окно на Ближний Восток, ведь рядом находятся Турция, Ирак, Иран и другие страны», - добавил Андрей Суздальцев.

Станислав Притчин, сотрудник российской Академии наук и эксперт по Центральной Азии, заявил в интервью правительственной газете «Ведомости», что, пересматривая отношения с Россией и постепенно сближаясь с Западом, Армения тем не менее продолжает пользоваться экономическими преимуществами и льготами, связанными с сотрудничеством с Москвой. «Правительство [Никола] Пашиняна шаг за шагом сокращает возможности для сотрудничества с Россией, оставляя только экономический аспект. Думаю, если деградация российско-армянских отношений продолжится, то Армения потеряет и эти возможности», — считает эксперт.

По словам Артура Атаева, политолога и эксперта по Южному Кавказу, политическое руководство Еревана уверено, что Россия в Армении нуждается больше, чем Армения в России. Именно поэтому Ереван делает ставку на Запад в военно-политическом сотрудничестве, сохраняя связи с ЕАЭС только в экономической сфере. «Но на данный момент до 70 процентов товаров народного потребления Армения получает из России через Военно-Грузинскую дорогу, - уточнил Атаев. - Углубление сотрудничества Армении и США приведет к радикальному изменению характера взаимодействия Москвы и Еревана».

Григорий Карасин предостерег Армению от возможных «сложных последствий»

По мнению эксперта, Россия вряд ли станет вводить санкции против Еревана или публично представлять Армению как неполноценного экономического партнера, но непременно пересмотрит российско-армянские связи в военно-техническом плане.

«Фактически Москва уже сворачивает военное сотрудничество с Ереваном из-за поставок в эту страну боевой техники из Франции – еще одного члена НАТО, - говорит Артур Атаев. – Но США вряд ли последуют этому примеру, чтобы не портить отношения с Турцией. Поэтому армяно-американское партнерство будет ограничиваться демонстративными совместными военными учениями, как это происходит в соседней Грузии. В случае же гипотетического военного столкновения между Арменией и Азербайджаном США, скорее всего, откажутся оказывать Еревану значительную помощь из-за партнерства с Турцией. К сожалению, Армения сегодня повторяет ошибки начала XX века, когда она также делала ставку на США и Европу». 

Ну а Григорий Карасин, председатель Комитета по международным делам Совета Федерации РФ, предостерег Армению от возможных «сложных последствий». По его словам, «чрезмерная активность армянских представителей в подписании различных обязательных соглашений о сотрудничестве с разными странами и организациями может привести к неожиданным и сложным результатам для самой Армении и ее народа. Также вызывает вопросы серьезность проработки этих документов и их соответствие обязательствам, которые Армения уже взяла на себя перед другими партнерами и международными организациями. Это в том числе касается ЕАЭС и ОДКБ. История показывает, что азарт в политике нередко приводит к неожиданным результатам».

Эрдоган должен остаться. Возможно, в последний раз
Эрдоган должен остаться. Возможно, в последний раз наша корреспонденция
12:02 2199
Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
13:43 323
Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия
Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия
13:14 810
Глава Генштаба Керим Велиев на заседании НАТО
Глава Генштаба Керим Велиев на заседании НАТО фото
12:54 840
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем обновлено 12:36
12:36 3165
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
08:18 4237
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал горячая тема
15 января 2025, 20:18 8788
В Казахстане не комментируют неофициальную информацию о подбитом самолете AZAL
В Казахстане не комментируют неофициальную информацию о подбитом самолете AZAL
11:43 2108
Пашинян обеспокоен угрозами России
Пашинян обеспокоен угрозами России Армянские СМИ
11:14 3308
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная; все еще актуально
15 января 2025, 18:00 8040
США допустили отмену санкций против России
США допустили отмену санкций против России
10:18 2796

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган должен остаться. Возможно, в последний раз
Эрдоган должен остаться. Возможно, в последний раз наша корреспонденция
12:02 2199
Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
13:43 323
Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия
Израиль обвиняет ХАМАС в срыве перемирия
13:14 810
Глава Генштаба Керим Велиев на заседании НАТО
Глава Генштаба Керим Велиев на заседании НАТО фото
12:54 840
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем обновлено 12:36
12:36 3165
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
08:18 4237
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал горячая тема
15 января 2025, 20:18 8788
В Казахстане не комментируют неофициальную информацию о подбитом самолете AZAL
В Казахстане не комментируют неофициальную информацию о подбитом самолете AZAL
11:43 2108
Пашинян обеспокоен угрозами России
Пашинян обеспокоен угрозами России Армянские СМИ
11:14 3308
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная; все еще актуально
15 января 2025, 18:00 8040
США допустили отмену санкций против России
США допустили отмену санкций против России
10:18 2796
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться