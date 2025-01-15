Иранцам в Сирии не рады

Новые власти Сирии запретили въезд в страну гражданам Ирана, утверждается в правилах, опубликованных авиакомпанией Turkish Airlines.

Причины не уточняются, официальных заявлений по этому поводу от сирийских властей не поступало.

Ранее сообщалось, что эвакуация вооружения и техники ВС РФ из Сирии, начатая после свержения Башара Асада, оказалась на грани срыва. Российскому судну «Спарта II», которое предназначалось для вывоза российского оборудования и оружия с баз, отказали в заходе в порт Тартус, где расположена единственная зарубежная морская база РФ.