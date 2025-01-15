Министр обороны Италии в Киеве
14:00 593
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл с официальным визитом в Украину, сообщило посольство Италии в Киеве.
В Киеве Крозетто проведет ряд институциональных встреч, уточнили в дипведомстве.
Сегодня в Киев с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
9 января министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с Крозетто. Стороны обсудят, в частности, ракеты для систем ПВО, которые Рим может предоставить Киеву.
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