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Министр обороны Италии в Киеве

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14:00 593

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл с официальным визитом в Украину, сообщило посольство Италии в Киеве.

В Киеве Крозетто проведет ряд институциональных встреч, уточнили в дипведомстве.

Сегодня в Киев с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

9 января министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с Крозетто. Стороны обсудят, в частности, ракеты для систем ПВО, которые Рим может предоставить Киеву.

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