USD 1.7000
EUR 1.7488
RUB 1.6559
Подписаться на уведомления
Первый успех Трампа: Израиль уходит из Газы. ХАМАС освобождает заложников, а Израиль – боевиков
Новость дня
Первый успех Трампа: Израиль уходит из Газы. ХАМАС освобождает заложников, а Израиль – боевиков

Между UNEC и университетом Де Монтфорт Великобритании подписан меморандум

фото
14:12 479

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) расширяет сотрудничество с мировыми университетами в направлении становления равноправного партнера.

Очередным шагом в этом направлении стал университет Де Монтфорт Великобритании.

Находящиеся в UNEC с деловым визитом представители университета Де Монтфорта Великобритании вначале ознакомились с инфраструктурой и учебными программами университета.

После знакомства с университетом представители Великобритании встретились с ректором UNEC, профессором Адалатом Мурадовым. Зарубежные гости, оценившие деятельность UNEC в соответствии с международными стандартами, выразили заинтересованность в сотрудничестве с этим высшим учебным заведением. В ходе встречи состоялись обсуждения возможных направлений сотрудничества между двумя университетами. По итогам обсуждений между ректором проф. Адалатом Мурадовым и представителем университета Де Монтфорта, директором по Транснациональному образованию Нилом Хартом был подписан меморандум о сотрудничестве.

В меморандуме предусматривается обмен преподавателями и студентами, организация симпозиумов и конференций, связанных с научными исследованиями, обмен инновационными методами преподавания и управления, подготовка совместных научно-методических публикаций, программы двойных дипломов, совместные программы магистра и бакалавра, а также реализация программ мини-MBA.

В то же время впервые в меморандуме, помимо традиционного сотрудничества, также нашло отражение сотрудничество, связанное с непрерывным образованием, инклюзивным образованием, управлением окружающей средой, созданием совместной программы и совместного факультета.

«Бездоказательное обвинение». Кремль о громком заявлении премьера Польши
«Бездоказательное обвинение». Кремль о громком заявлении премьера Польши
15:25 864
Глава одной из ведущих мировых компаний у Ильхама Алиева
Глава одной из ведущих мировых компаний у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:10
15:10 3998
Израиль не выиграл, ХАМАС не проиграл
Израиль не выиграл, ХАМАС не проиграл время собирать камни
13:57 1575
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
08:18 4708
Зеленский: Есть шанс закончить войну в этом году
Зеленский: Есть шанс закончить войну в этом году
14:56 822
В Госдуме увидели угрозу в договоре между Арменией и США
В Госдуме увидели угрозу в договоре между Арменией и США
14:59 1183
Ильхам Алиев примет участие в Давосском форуме
Ильхам Алиев примет участие в Давосском форуме
14:45 1183
Эрдоган должен остаться. Возможно, в последний раз
Эрдоган должен остаться. Возможно, в последний раз наша корреспонденция
12:02 3467
Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
13:43 2192
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем обновлено 12:36
12:36 3944
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал горячая тема
15 января 2025, 20:18 9121

ЭТО ВАЖНО

«Бездоказательное обвинение». Кремль о громком заявлении премьера Польши
«Бездоказательное обвинение». Кремль о громком заявлении премьера Польши
15:25 864
Глава одной из ведущих мировых компаний у Ильхама Алиева
Глава одной из ведущих мировых компаний у Ильхама Алиева фото; обновлено 15:10
15:10 3998
Израиль не выиграл, ХАМАС не проиграл
Израиль не выиграл, ХАМАС не проиграл время собирать камни
13:57 1575
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
Америке грозит олигархия и «власть президента не безгранична»: прощальная речь Байдена
08:18 4708
Зеленский: Есть шанс закончить войну в этом году
Зеленский: Есть шанс закончить войну в этом году
14:56 822
В Госдуме увидели угрозу в договоре между Арменией и США
В Госдуме увидели угрозу в договоре между Арменией и США
14:59 1183
Ильхам Алиев примет участие в Давосском форуме
Ильхам Алиев примет участие в Давосском форуме
14:45 1183
Эрдоган должен остаться. Возможно, в последний раз
Эрдоган должен остаться. Возможно, в последний раз наша корреспонденция
12:02 3467
Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
Сдержанная реакция Москвы на военный союз Армении с США. Что говорят российские эксперты?
13:43 2192
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем
Иранские прокси прекращают воевать с Израилем обновлено 12:36
12:36 3944
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал
У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал горячая тема
15 января 2025, 20:18 9121
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться