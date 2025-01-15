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Первый успех Трампа: Израиль уходит из Газы. ХАМАС освобождает заложников, а Израиль – боевиков
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Первый успех Трампа: Израиль уходит из Газы. ХАМАС освобождает заложников, а Израиль – боевиков

ХАМАС звонит в Москву

14:20 877

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов провел телефонные переговоры с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком, а несколькими днями ранее — с возглавляющим политбюро движения за рубежом Халедом Машаалем.

Муса Абу-Марзук

«В ходе бесед палестинцы высказали слова признательности за последовательные усилия России по обеспечению законных прав палестинского народа, нашу принципиальную позицию в пользу справедливого решения палестинского вопроса, а также поделились своими ожиданиями относительно достигнутого в результате длительных переговоров в Дохе и Каире соглашения с Израилем по урегулированию кризиса в секторе Газа», - рассказали в МИД РФ по итогам разговоров.

Во время переговоров Муса Абу-Марзук и Халед Машааль поделились ожиданиями относительно достигнутого в результате переговоров соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Оно было достигнуто накануне.

С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве российского гражданина Александра Труфанова. «В Москве рассчитывают и на учет других наших просьб гуманитарного характера, ранее переданных руководству ХАМАС, - говорится в сообщении. - Кроме того, акцентирована важность содержательной работы, направленной на достижение межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

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